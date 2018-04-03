Ещё
Высокопоставленного прокурора судят за взятку, переданную через помощника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая должность Тулеева, скандал с Нетребко и другие события дня
Новая должность Тулеева, скандал с Нетребко и другие события дня

Высокопоставленного прокурора судят за взятку, переданную через помощника 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
В Астраханской области перед судом предстанет руководитель природоохранной прокуратуры, задержанный год назад вместе со своим помощником. Бывший Астраханский межрайонный природоохранный прокурор 43-летний старший советник юстиции Сергей Борисихин обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
По версии следствие, 20 апреля 2017 года Борисихин получил 500 000 руб. от гендиректора коммерческой компании. Эта сумма была ему уплачена за непроведение проверок соблюдения природоохранного законодательства при выполнении муниципального контракта. Прокурора задержали с поличным оперативники регионального УФСБ.
Ранее СКР информировал, что посредником при передаче денег Борисихину выступила его старший помощник Эльвира Сулейманова, и в отношении нее было возбуждено уголовное дело по посредничеству во взяточничестве. О дальнейшей судьбе сотрудницы прокуратуры не сообщается.
Борисихин в 1996 году окончил Кубанский госуниверситет. Работал следователем, старшим следователем, следователем по особо важным делам, прокурором-криминалистом в прокуратуре Краснодара. Долгое время был заместителем Краснодарского транспортного прокурора. Астраханским межрайонным природоохранным прокурором его назначили в 2015 году.
Legal.Report: последние новости
​Задержанные ФСБ сотрудница ОЭБиПК и адвокат получили 8 лет на двоих Доцент юрфака, сын судьи и прокурора, попался на афере с абитуриентами Возбуждено уголовное дело на адвоката, который не смог выиграть фиктивные иски
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»69
Украина нарвалась на Черноморский флот652
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией177
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу36
Малышева вызвала гнев телезрителей578
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение