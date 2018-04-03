Высокопоставленного прокурора судят за взятку, переданную через помощника 

В Астраханской области перед судом предстанет руководитель природоохранной прокуратуры, задержанный год назад вместе со своим помощником. Бывший Астраханский межрайонный природоохранный прокурор 43-летний старший советник юстиции Сергей Борисихин обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
По версии следствие, 20 апреля 2017 года Борисихин получил 500 000 руб. от гендиректора коммерческой компании. Эта сумма была ему уплачена за непроведение проверок соблюдения природоохранного законодательства при выполнении муниципального контракта. Прокурора задержали с поличным оперативники регионального УФСБ.
Ранее СКР информировал, что посредником при передаче денег Борисихину выступила его старший помощник Эльвира Сулейманова, и в отношении нее было возбуждено уголовное дело по посредничеству во взяточничестве. О дальнейшей судьбе сотрудницы прокуратуры не сообщается.
Борисихин в 1996 году окончил Кубанский госуниверситет. Работал следователем, старшим следователем, следователем по особо важным делам, прокурором-криминалистом в прокуратуре Краснодара. Долгое время был заместителем Краснодарского транспортного прокурора. Астраханским межрайонным природоохранным прокурором его назначили в 2015 году.