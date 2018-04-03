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Дело о присвоении 1,2 млрд руб. руководителями Плато-банка направлено в суд Екатеринбурга
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Дело о присвоении 1,2 млрд руб. руководителями Плато-банка направлено в суд Екатеринбурга 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей Плато-банка, обвиняемых в присвоении 1,2 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях указанные лица обвиняются по части 4 статьи 160 ("Присвоение"), статье 196 ("Преднамеренное банкротство"), части 4 статьи 174.1 ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") и статье 172.1 ("Фальсификация отчетности финансовой организации") УК РФ. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении четырех обвиняемых направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга", — сообщили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, председатель наблюдательного совета банка в июле 2012 года создал организованную группу, которой руководил до мая 2015 года. В состав этой группы также вошли исполняющая обязанности председателя правления банка, начальник службы внутреннего аудита банка и иные лица. В этот период руководители банка выдали подконтрольным им фирмам кредиты на 1,2 млрд рублей, которые впоследствии присвоили и легализовали через финансовые операции и сделки. Действия фигурантов привели к неспособности банка удовлетворить требования кредиторов по обязательствам на сумму свыше 747 млн рублей.
Для сокрытия признаков банкротства и оснований для отзыва лицензий исполняющая обязанности председателя банка внесла в отчетность недостоверные сведения об имуществе организации и ее финансовом положении. 13 мая 2015 года Банк России отозвал лицензию у Плато-банка. Арбитражный суд Свердловской области признал его банкротом.
Ранее сообщалось, что среди фигурантов дела о преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями три топ-менеджера Плато-банка — владелец банка Андрей Лазарев, начальник службы внутреннего контроля Валентина Викулова и председатель правления банка Елена Ярославцева.
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