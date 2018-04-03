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СБУ раскрыла дело о взрыве в центре Киева, при котором пострадал Мосийчук
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СБУ раскрыла дело о взрыве в центре Киева, при котором пострадал Мосийчук 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла дело о теракте около офиса телеканала в Киеве, в результате которого при взрыве пострадал депутат Верховной рады от фракции «Радикальной партии» Игорь Мосийчук, заявил во вторник глава ведомства Василий Грицак.
Взрыв на выходе из здания телеканала «Эспрессо» в Киеве произошел в конце октября 2017 года. По данным МВД Украины, погибли два человека — проходивший мимо бывший сотрудник министерства Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир. Пострадали четыре человека, среди которых Мосийчук и известный украинский политолог Виталий Бала.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Правоохранители рассматривают несколько версий, среди которых покушение на Мосийчука. По данным МВД, злоумышленники дистанционно включили взрывное устройство, установленное на припаркованном у места взрыва мотороллере.
"На сегодняшний день этот теракт нами при взаимодействии с генеральной прокуратурой раскрыт", — заявил Грицак в ходе общения с журналистами, которое транслировал украинский телеканал «Прямой».
По его словам, силовики несколько дней назад задержали подозреваемого в исполнении теракта. При обыске у него изъяты боеприпасы и взрывчатое вещество. Также Грицак сказал, что еще двое подозреваемых по делу скрываются за пределами Украины. Он заявил, что спецслужбе известно их местонахождение, однако в какой они стране, Грицак не уточнил.
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