СБУ раскрыла дело о взрыве в центре Киева, при котором пострадал Мосийчук

Взрыв на выходе из здания телеканала «Эспрессо» в Киеве произошел в конце октября 2017 года. По данным МВД Украины, погибли два человека — проходивший мимо бывший сотрудник министерства Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир . Пострадали четыре человека, среди которых Мосийчук и известный украинский политолог Виталий Бала

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Правоохранители рассматривают несколько версий, среди которых покушение на Мосийчука. По данным МВД, злоумышленники дистанционно включили взрывное устройство, установленное на припаркованном у места взрыва мотороллере.

"На сегодняшний день этот теракт нами при взаимодействии с генеральной прокуратурой раскрыт", — заявил Грицак в ходе общения с журналистами, которое транслировал украинский телеканал «Прямой».