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Мосгорсуд продлил арест обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро
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Мосгорсуд продлил арест обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Ходатайство следователя удовлетворить», — объявила судья Елена Поспелова.
Вопрос о продлении меры пресечения рассматривает Мосгорсуд, так как обвиняемые находятся под стражей дольше предельно допустимого срока.
Арест продлили всем 11 фигурантам.
Восьмерых из фигурантов дела спецслужбы задержали в Петербурге, в квартире на Товарищеском проспекте. Это Ибрагибжон Эрматов, Сейфулла Хакимов, Бахрам Ергашев, Дилмурод Муидинов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов, Содик Ортиков и Шохист Каримов. Вскоре в Москве под стражу попали брат Ибрагибжона Эрматова — Мухамадюсуп, а также братья Аброр и Аркам Азимовы.
Азимову арест продлили до 19 июля, а всех остальных — до 6 июля. Следователи считают его одним из организаторов теракта.
Ровно год назад в петербургском метро произошёл теракт, жертвами которого стали 16 человек. Взрыв прогремел в перегоне между станциями «Сенная Площадь» и «Технологический институт». Ещё один теракт на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить.
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