Мосгорсуд продлил арест обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ходатайство следователя удовлетворить», — объявила судья Елена Поспелова.

Вопрос о продлении меры пресечения рассматривает Мосгорсуд , так как обвиняемые находятся под стражей дольше предельно допустимого срока.

Арест продлили всем 11 фигурантам.

Азимову арест продлили до 19 июля, а всех остальных — до 6 июля. Следователи считают его одним из организаторов теракта.

Ровно год назад в петербургском метро произошёл теракт, жертвами которого стали 16 человек. Взрыв прогремел в перегоне между станциями «Сенная Площадь» и «Технологический институт». Ещё один теракт на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить.