Ещё
Полиция завершила расследование дела о хищениях в НПФ «Стратегия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция завершила расследование дела о хищениях в НПФ «Стратегия» 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Полиция завершила расследование уголовного дела по фактам хищения, растраты и другим преступлениям в НПФ «Стратегия». Как сообщает РБК Пермь, 3 апреля следователи направили дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд.
По данным интернет-ресурса, основателю и бывшему гендиректору фонда Пётру Пьянкову инкриминируют присвоение и растрату пенсионных резервов на сумму свыше 220 миллионов рублей, два эпизода легализации (отмывании) преступно приобретённого имущества на 150 миллионов рублей, а также шесть эпизодах предоставления в ФНС сведений о подставных лицах.
В качестве потерпевшей стороны выступает «Агентство по страхованию вкладов». Вторым обвиняемым по делу проходит знакомый бизнесмен Пьянкова Дмитрий Щукин. Его обвиняют в четырех эпизодах предоставления в ИФНС России № 17 по Пермскому краю сведений о подставных лицах.
Как сообщил источник РБК Пермь, Пётр Пьянков по сути отказался от своей явки с повинной, которую он совершил в апреле 2016 года. Оба фигуранта отрицают криминал в своих действиях.
Напомним, Банк России аннулировал лицензию НПФ «Стратегия» в марте 2016 г. Клиентами фонда были почти 80 тысяч человек, большая часть из которых — пенсионеры. На осень 2015 года накопления граждан в фонде насчитывали 2,6 миллиарда рублей.
АиФ Пермь: последние новости
В Перми уроженца Уссурийска приговорили за незаконный оборот наркотиков В Прикамье пьяная женщина напала с ножом на своего знакомого В Кольцово пермяк попытался пронести через границу 50 000 долларов США
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп заявил о жестком отношении к РФ205
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»71
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США111
Новая должность Тулеева и другие события дня62
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу138
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение