Полиция завершила расследование дела о хищениях в НПФ «Стратегия» 

Полиция завершила расследование уголовного дела по фактам хищения, растраты и другим преступлениям в НПФ «Стратегия». Как сообщает РБК Пермь, 3 апреля следователи направили дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд.
По данным интернет-ресурса, основателю и бывшему гендиректору фонда Пётру Пьянкову инкриминируют присвоение и растрату пенсионных резервов на сумму свыше 220 миллионов рублей, два эпизода легализации (отмывании) преступно приобретённого имущества на 150 миллионов рублей, а также шесть эпизодах предоставления в ФНС сведений о подставных лицах.
В качестве потерпевшей стороны выступает «Агентство по страхованию вкладов». Вторым обвиняемым по делу проходит знакомый бизнесмен Пьянкова Дмитрий Щукин. Его обвиняют в четырех эпизодах предоставления в ИФНС России № 17 по Пермскому краю сведений о подставных лицах.
Как сообщил источник РБК Пермь, Пётр Пьянков по сути отказался от своей явки с повинной, которую он совершил в апреле 2016 года. Оба фигуранта отрицают криминал в своих действиях.
Напомним, Банк России аннулировал лицензию НПФ «Стратегия» в марте 2016 г. Клиентами фонда были почти 80 тысяч человек, большая часть из которых — пенсионеры. На осень 2015 года накопления граждан в фонде насчитывали 2,6 миллиарда рублей.