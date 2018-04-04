В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении «телефонных» мошенников 

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области окончено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего уроженца Брянской области и двух его приятелей — граждан Узбекистана, обвиняемых в совершении «телефонных» мошенничеств.
В ходе следствия установлено, что обвиняемые незаконно приобрели базы данных с указанием домашних телефонов граждан России, сим-карты разных операторов, банковские карты и несколько сотовых телефонов. Звонили пожилым людям, представлялись банковскими работниками и сообщали о положенной денежной выплате за утерянный в 90-е годы банковский вклад. При этом убеждали доверчивых пенсионеров в том, что денежные средства перечисляются только на банковский счет. Злоумышленники просили потерпевших проследовать к ближайшему банкомату и посредством сотовой связи диктовали ряд операций, которые необходимо было совершить.
Таким способом мошенники завладели денежными средствами 10 пенсионеров на общую сумму около 1 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудники полиции установили лиц, причастных к противоправной деятельности. Кроме этого, в ходе предварительного следствия стало известно, что участники преступной группы причастны к аналогичным фактам, совершенным в 11 субъектах Российской Федерации.
В настоящее время всем пострадавшим воронежцам в полном объеме возмещен материальный вред.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд г. Воронежа.