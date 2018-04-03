Фигурантам дела о хищении в агрохолдинге на Алтае вынесли приговор

Алтайском крае огласили приговор фигурантам уголовного дела о хищении нескольких миллиардов рублей при кредитовании предприятий агрохолдинга «Изумрудная страна», сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Поймай меня, если сможешь»

Самые известные мошенники в истории

Ранее было установлено, что с 2010 года по 2012 год Роговский и Гладышев незаконно предоставляли кредиты предприятиям, подконтрольным Антипиной. Всего за два года было заключено 227 кредитных договоров с 56 предприятиями. Общая сумма выданных средств превысила 19 млрд рублей, а неуплаченные проценты на май 2012 года составили более 545 млн рублей.

Следствие наложило арест на недвижимость, оформленную на Антипину, Виноградову и их родственников в Алтайском, Краснодарском краях, а также в республике Алтай

Кроме того, суд назначил наказание в виде лишения свободы: Роговскому — 8 лет 6 месяцев, Гладышеву — 5 лет 3 месяца, Колесникову — 4 года, Антипиной — 6 лет 6 месяцев. Однако наказание ей отсрочено до достижения детьми 14-летнего возраста.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM