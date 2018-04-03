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Фигурантам дела о хищении в агрохолдинге на Алтае вынесли приговор
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Фигурантам дела о хищении в агрохолдинге на Алтае вынесли приговор 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Алтайском крае огласили приговор фигурантам уголовного дела о хищении нескольких миллиардов рублей при кредитовании предприятий агрохолдинга «Изумрудная страна», сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«3 апреля на основании материалов уголовного дела, расследованного УФСБ России по Алтайскому краю, оглашен приговор в отношении бывшего директора Алтайского регионального филиала «Россельхозбанк» Евгения Роговского, его бывшего заместителя Константина Гладышева, бывшего руководителя ассоциации «Изумрудная страна» Ольги Антипиной. Также осуждены бывшие сотрудники агрохолдинга Михаил Колесников и Елена Павловская», — говорится в сообщении.
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Ранее было установлено, что с 2010 года по 2012 год Роговский и Гладышев незаконно предоставляли кредиты предприятиям, подконтрольным Антипиной. Всего за два года было заключено 227 кредитных договоров с 56 предприятиями. Общая сумма выданных средств превысила 19 млрд рублей, а неуплаченные проценты на май 2012 года составили более 545 млн рублей.
Следствие наложило арест на недвижимость, оформленную на Антипину, Виноградову и их родственников в Алтайском, Краснодарском краях, а также в республике Алтай.
Кроме того, суд назначил наказание в виде лишения свободы: Роговскому — 8 лет 6 месяцев, Гладышеву — 5 лет 3 месяца, Колесникову — 4 года, Антипиной — 6 лет 6 месяцев. Однако наказание ей отсрочено до достижения детьми 14-летнего возраста.
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