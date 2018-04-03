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Суд продлил до 22 сентября арест обвиняемому в нападении на полицейского на акции в ноябре 2017 г. в Москве
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Суд продлил до 22 сентября арест обвиняемому в нападении на полицейского на акции в ноябре 2017 г. в Москве 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Тверской районный суд продлил арест до 22 сентября 2018 г. 48-летнему Вячеславу Шатровскому, обвиняемому в нападении на полицейского на несогласованной акции 5 ноября 2017 г. в Москве, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Сегодня в ходе предварительных слушаний суд продлил арест моему подзащитному до 22 сентября», — сказал адвокат Константин Маркин.
Также он добавил, что предварительное слушание продолжится 11 апреля.
В. Шатровскому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По версии следствия 48-летний мужчина, при проверке документов во время несанкционированной акции 5 ноября, нанес полицейскому кулаком удары в голову, причинив телесные повреждения.
Ранее Следственный комитет (СК) России сообщал, что правоохранители задержали более 350 человек, нарушавших 5 ноября общественный порядок. Задержанных следователи допросили в качестве свидетелей. У некоторых из них изъяли: черные маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, металлическую арматуру, раскладные ножи, профессиональные рогатки с металлическими шарами, молотки, баллончики с газом и краской, а также символику организаций, запрещенных на территории РФ.
Также сообщалось, что в связи с состоявшимися несогласованными акциями и призывами участия в них столичные следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 212 УК РФ («Призывы к массовым беспорядкам»), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Призывы к осуществлению террористической деятельности») и ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
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