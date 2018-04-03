В Удмуртии схвачен мужчина, убивший трех человек во время «сватовства» 33-летней давности

Сотрудники правоохранительных органов Удмуртии задержали мужчину, который более тридцати лет назад совершил серию жестоких убийств. Тогда четверо братьев, решившие сразу после похорон родственницы отправиться на поиски невест, убили по пути сторожей и дачника.

Задержанный мужчина 32 года числился в розыске. Он скрывался под именем Николая Николаевича Лебедева , хотя настоящее его имя — Вячеслав. «В настоящее время обвиняемый этапирован в Волгоградскую области и уже дал признательные показания. С его участием проводятся следственные действия», — сообщает

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По прошествии десятков лет задержанный «вспомнил мельчайшие детали тяжких преступлений, которые он совершил вместе со своими братьями». В ходе допроса злоумышленник рассказал, как «все это время скитался по России , регулярно менял места жительства, старался искать работу вахтовым методом».

При этом мужчина пользовался паспортом, который получил законно, но по свидетельству о рождении давно умершего троюродного брата. Беглец даже успел отбыть трехлетний срок лишения свободы за кражу, совершенную им в Кировской области . Причем ни следствие, ни суд, ни чиновники ФСИН не смогли установить его настоящую личность.

Как следует из материалов уголовного дела, заведенного еще советскими следователями на заре Перестройки, 9 апреля 1985 года четверо братьев, включая Вячеслава, собрались на похороны родственницы в Камышине и распили алкогольные напитки. В какой-то момент один из родственников вспомнил о займе, который уже длительное время не возвращает его знакомый. Другие участники застолья решили «помочь» брату выбить долг. Злоумышленники пошли к должнику и избили его. Затем они обыскали жилище и похитили найденные 3,5 рубля, а также свитер потерпевшего.

Спустя два часа сообщники, «почему-то вооружившись огнестрельным оружием, отправились свататься в один из населенных пунктов Камышинского района». Там, по их сведениям, «проживали подходящие невесты».

Понимая, что им предстоит дальняя дорога, пьяные братья решили найти транспорт. Когда они проходили по территории садоводческого общества, их заметил дачный сторож, который сделал мужчинам замечание. В ответ братья забили его насмерть, а труп спрятали в подвале одного из домиков на территории СНТ.

Направившись дальше, убийцы увидели садовода, на участке которого стоял мотоцикл. «Отказ подвезти стоил мужчине жизни — его тело с многочисленными травмами позднее обнаружили в домике, расположенном буквально в 300 метрах от принадлежащего убитому участка», — говорится в пресс-релизе.

Еще одной жертвой стал сторож песчаного карьера, около которого у братьев была вынужденная остановка (в угнанном ими мотоцикле закончился бензин). Потерпевший скончался от ножевого ранения в грудь.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ст. 102 ("Убийство"), ст. 146 ("Разбой"), ст. 212 ("Угон") УК РСФСР. Следователям быстро удалось выяснить личности подозреваемых. Трое братьев были задержаны, но Вячеславу, которому на тот момент исполнилось 24 года, удалось скрыться. Он был объявлен во всесоюзный розыск.

На днях сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД Волгоградской области удалось установить место нахождения разыскиваемого. 29 марта он был задержан в Ижевске их удмуртскими коллегами при силовой поддержке СОБР республиканского управления Росгвардии.

При задержании Вячеслав не оказывал сопротивления. На вопрос, почему он прятался столько времени, мужчина развел руками и ответил: «А что мне оставалось делать? Все на меня валили».

Видеозапись, сделанную после задержания подозреваемого, опубликовал

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