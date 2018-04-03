Руководство Севастопольского морзавода обвиняется в хищении 1,3 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ , 3 апреля. / ТАСС /. Прокурор Севастополя утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя Севморзавода о хищении 1,3 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры города. В свою очередь на заводе отрицают факт причинения этого ущерба.

"Прокурор Севастополя утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении должностных лиц ГУП «Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе», филиала Севморзавод (СМЗ) центра судоремонта «Звездочка» и местного жителя 1983 года рождения. По версии следствия, директор филиала СМЗ ЦС «Звездочка» с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года передавал директору ГУП «Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе» денежные средства филиала через местного жителя. Незаконными действиями злоумышленников причинен ущерб государству в лице филиала СМЗ ЦС «Звездочка» на сумму более 1,3 млн рублей. ", — сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Севастополя.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Севморзавода, ущерб предприятию не причинен, а уголовное дело возбуждено необоснованно.

"В Объединенной судостроительной корпорации , куда входит Севморзавод, и на его головном предприятии — АО «Центр судоремонта „Звездочка“, неоднократно озвучивали позицию, что в действиях должностных лиц верфи не усматривается корысти или злого умысла, что ущерба обществу ими причинено не было, а, следовательно, уголовное дело возбуждено необоснованно. Однако это официальное мнение в расчет не берется, а соответствующие документы даже не учтены следствием», — прокомментировала во вторник сообщение прокуратуры пресс-служба Севморзавода.

Одновременно на Севморзаводе выразили уверенность, что рассмотрение уголовного дела судом будет объективным.

Севастопольский морской завод является крупнейшим судостроительным и судоремонтным предприятием города. В 2015 году она вошел в состав Объединенной судостроительной корпорации как филиал центра судоремонта «Звездочка». Филиал ЦС «Звездочка» работал в Севастополе на арендованных у ГУП «Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе». В 2018 году все имущество ГУП «Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе» было передано в федеральную собственность для СМЗ филиала ЦС «Звездочка».