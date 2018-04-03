Житель Ростова получил три года условно за организацию канала поставки оружия из США

По данным УФСБ, ростовский предприниматель приобретал пистолеты в США, разбирал их и в виде составных частей отправлял в Россию с помощью транспортных компаний. Оружие он пересылал частными посылками с различными бытовыми предметами и приборами, в которых составные части пистолетов были тщательно скрыты. В Ростове-на-Дону предприниматель вновь собирал пистолеты.

"Суд признал Мазаева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации огнестрельного оружия, его основных частей…» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконный приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия». Предпринимателю назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно", — говорится в сообщении.