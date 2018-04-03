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Севморзавод отрицает миллионные растраты
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Севморзавод отрицает миллионные растраты 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пресс-секретарь филиала «Севастопольский морской завод» АО «ЦС „Звездочка“ Сергей Должиков говорит, что прокуратура Севастополя распространяя информационные сообщения предпринимает попытки нанести репутационные потери руководству Севморзавода через СМИ еще до начала судебного разбирательства.
»В действиях должностных лиц верфи не усматривается корысти или злого умысла, что ущерба обществу ими причинено не было, а, следовательно, уголовное дело возбуждено необоснованно. Однако это официальное мнение в расчет не берется, а соответствующие документы даже не учтены следствием. В то же время, никто не может считаться виновным до вынесения судебного решения», — озвучил Должиков позицию Объединенной судостроительной корпорации. Ранее сообщалось, что руководитель филиала СМЗ ЦС «Звездочка» и его заместитель обвиняются в растрате и в пособничестве в растрате соответственно. В обвинительном заключении прокуратуры сказано, что незаконными действиями злоумышленниками причинен ущерб государству в лице филиала «Звездочки» на сумму более 1, 3 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.
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