Убили ради квартиры

Фото с ресурса newstracker.ru 34 года на троих. Суд вынес приговор в отношении троих фигурантов дела об убийстве москвича ради квартиры.

Следствие установило, что ещё в 2014 году в Москве фигурантка дела Гульнара Халбаева познакомилась с 37-летним мужчиной. Узнав, что тот проживает один и не имеет семьи, стала оказывать ему знаки внимания. Цель, которую преследовала злоумышленница — получить квартиру мужчины в Москве.

Чтобы привести свой план в действие, Халбаева обратилась к знакомому Детистову (второй фигурант дела). В конце декабря 2014 года подельники привезли мужчину в дом в Струнино , связали его и забрали ключи от квартиры. Оставалось отыскать документы на жильё. Для этого злоумышленники отправились по месту жительства потерпевшего.

Но найти документы так и не удалось. Тогда Детистов по указанию Халбаевой вернулся во Владимирскую область . Уже в Струнино вместе со своим знакомым Барышниковым (третий фигурант дела) Детистов похищает мужчину. Потерпевшего привезли в дом в деревне Перематкино, где Детистов его задушил. Затем, чтобы скрыть следы преступления Барышников облил дом бензином и поджог его.

Двухкомнатной квартирой в районе Марьино, по оценочной стоимости на 2014 год стоящей 15 миллионов рублей, злоумышленники завладеть так и не смогли. Отец погибшего заявил об исчезновении сына в полицию. Однако только спустя два года правоохранителям удалось раскрыть убийство 37-летнего москвича.

Суд приговорил Халбаеву к лишению свободы на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима . Детистова приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Барышникову назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом с осужденных в пользу отца погибшего взыскана моральная компенсация в размере 2,5 миллионов рублей.