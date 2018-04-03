В Волгограде директор «Управдома» получил четыре года колонии

Виновным в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, признан Центральным районным судом Волгограда 49-летний бывший директор управляющей компании ООО «Управдом» Александр Марченко

— Суд установлено, что директором управляющей компании ООО «Управдом» и исполняющий обязанности директора ООО «Управдом-МД» Александр Марченко, дал указание своему заместителю заключить с самим Марченко, как с индивидуальным предпринимателем, договор на выполнение работ по ликвидации аварийных ситуаций, повреждений внутридомового инженерного оборудования и коммуникаций в жилых домах, — сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области . — По договору эти работы предприниматель Марченко должен был сделать в 19 многоквартирных домах Краснооктябрьского района, которыми управляли ООО «Управдом» и обслуживаемых ООО «Управдом-МД».

Фактически все работы по техобслуживанию и содержанию домов выполнялись сотрудниками ООО «Управдом-МД». Но, с 1 января 2013 года по 31 января 2015 года с расчетных счетов этого ООО переведено Александру Марченко больше трех миллионов рублей. Это вскрылось при прокурорской проверке и стало поводом к возбуждению уголовного дела. Свою вину в мошенничестве директор и бизнесмен не признал, и денег обратно не вернул.