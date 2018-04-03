АСВ пытается привлечь бывшего и. о. предправления Фиа-Банка к уголовной ответственности

По информации источников Волга Ньюс в правоохранительных структурах, речь идет о Романе Бузаеве. Согласно справке портала banki.ru по состоянию на 1 декабря 2015 г., именно Бузаев являлся и. о. председателя правления Фиа-Банка

Напомним, Фиа-Банк был лишен лицензии на осуществление банковских операций в апреле 2016 г. в связи с падение всех нормативов достаточности капитала ниже 2%, то есть ниже минимального значения. Впоследствии временная администрация установила, что справедливая стоимость активов банка по состоянию на дату отзыва у него лицензии не превышала 10 млрд руб. при величине обязательств в сумме 17,4 млрд рублей.

В июле 2016 г. суд признал Фиа-Банк банкротом и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства. Конкурсным управляющим является Агентство по страхованию вкладов

В сентябре 2016 г. АСВ направило в УМВД России по Тольятти заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") по факту хищения денежных средств банка «под видом оплаты услуг по агентским договорам». В ноябре по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") в отношении бывшего советника председателя правления Фиа-Банка Владимира Кирюхина

"В ходе расследования уголовного дела бывшему и. о. председателя правления банка и бывшему советнику председателя правления банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", — сообщает АСВ.

Затем, в июле 2017 г. уголовное дело было направлено в прокуратуру Тольятти для утверждения обвинительного заключения. Однако дело было возвращено надзорным ведомством на доследование, в ходе которого уголовное преследование бывшего и. о. председателя правления банка следствие прекратило.

В итоге обвинение по делу было предъявлено только Владимиру Кирюхину, и в сентябре 2017 г. дело в отношении него было направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2015 года Кирюхин представлял в банк фиктивные отчеты о привлеченных клиентах, за что получил на расчетный счет 26,7 млн руб. агентского вознаграждения. При этом большинство из якобы привлеченных коммерсантом клиентов уже являлись клиентами банка. Суд по делу решение пока не вынес. На сегодня, 3 апреля, назначены прения.

Тем временем АСВ в октябре 2017 г. направило жалобу в ГУ МВД России по Самарской области и СД МВД России на ненадлежащее расследование уголовного дела. В удовлетворении ее Агентству отказали, и 20 марта оно обратилось с аналогичным заявлением в прокуратуру области.

В пресс-службе прокуратуры Самарской области Волга Ньюс сообщили, что жалоба от АСВ поступила 27 марта.

"В настоящее время она находится на рассмотрении, решение по жалобе пока не принято", — пояснили в прокуратуре