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Экс-главу Крымского района Анатолия Разумеева приговорили к двум годам лишения свободы
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Экс-главу Крымского района Анатолия Разумеева приговорили к двум годам лишения свободы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю доказательства суд посчитал достаточными для вынесения приговора Разумееву. Было учтено мнение гособвинителя и приговорил чиновника к двум годам лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти на три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Напоминаем, что чиновник подозревается в необоснованном предоставлении жителю района участка находящейся в госсобственности земли в Черноерковском сельском поселении. Кроме этого СУ СК считает, что при закупке продуктов для приемных администраций района Разумеев нанес ущерб бюджету района в размере 500 тыс. рублей.
Разумеев был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.
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