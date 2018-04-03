Экс-главу Крымского района Анатолия Разумеева приговорили к двум годам лишения свободы

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю доказательства суд посчитал достаточными для вынесения приговора Разумееву . Было учтено мнение гособвинителя и приговорил чиновника к двум годам лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти на три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Напоминаем, что чиновник подозревается в необоснованном предоставлении жителю района участка находящейся в госсобственности земли в Черноерковском сельском поселении. Кроме этого СУ СК считает, что при закупке продуктов для приемных администраций района Разумеев нанес ущерб бюджету района в размере 500 тыс. рублей.

Разумеев был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.