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В Волгограде глава УК получил четыре года колонии за хищение 3 млн рублей
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В Волгограде глава УК получил четыре года колонии за хищение 3 млн рублей 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд приговорил экс-руководителя волгоградской управляющей компании ООО «Управдом» Александра Марченко к четырем годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс— службе прокуратуры региона, по указанию осужденного, являвшегося одновременно директором «Управдома» и исполняющим обязанности руководителя «Управдом-МД», его заместителем был заключен договор на устранение аварий в 19 многоквартирных домах Краснооктябрьского района.
Все работы по техобслуживанию и содержанию жилищного фонда выполнялись сотрудниками «Управдом-МД», тем не менее, с 1 января 2013 по 31 января 2015 года с расчетных счетов этой фирмы в адрес ИП Марченко было перечислено более трех миллионов рублей. Вину свою мужчина не признал, ущерб не возместил.
Отбывать наказание подсудимый будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему более двух лет запрещено заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере ЖКХ.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
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