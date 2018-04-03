Беглец-рекордсмен: 33 года в розыске за массовое убийство

В Удмуртии поймали подозреваемого в убийстве, который скрывался 33 года

Удмуртии задержан один участников кровавой бойни в Камышине , который почти 33 года скрывался от следствия в разных уголках СССР и России . В отличие от трех братьев, осужденных за данное преступление, мужчине удалось получить новый паспорт и прожить по нему большую часть жизни. Задержанного будут судить по советскому Уголовному кодексу, но смертная казнь ему уже не грозит.

Ижевске оперативники при поддержке спецназа задержали подозреваемого в целой серии убийств, потрясших провинциальный город Камышин ( Волгоградская область ) 9 апреля 1985 года.

Как рассказали «Газете.Ru» управлении СК России по Волгоградской области, которое занимается расследованием давнего преступления, в тот день четверо братьев-цыган за несколько часов убили трех человек, а также совершили разбой и угон мотоцикла.

В тот день все началось с застолья — братья собрались вместе из-за похорон родственницы. В ходе застолья один из них вспомнил о долге, который уже давно не возвращал знакомый. Подогретые алкоголем родственники решили помочь вернуть должок.

Придя в дом к мужчине, криминальный квартет жестоко избил его и устроил погром. В итоге добычей братьев стал свитер и 3,5 рубля.

Однако это преступление стало лишь прелюдией к дальнейшей трагедии.

«Спустя два часа сообщники, вооружившись огнестрельным оружием, отправились свататься в один из населенных пунктов Камышинского района, где, по их сведениям, проживали подходящие «невесты». Понимая, что добираться до деревни пешком им будет тяжело, братья решили подыскать транспортное средство.

Когда нетрезвая компания проходила по территории садоводческого общества их заметил дачный сторож, который сделал им замечание.

Стремительный конфликт закончился убийством. Тело до смерти избитого охранника злоумышленники спрятали в подвале одного из домиков, а сами направились дальше. По пути они увидели садовода, на участке которого стоял мотоцикл. Отказ подвести стоил мужчине жизни — его тело с многочисленными травмами позднее обнаружили в домике, расположенном буквально в 300 метрах от принадлежащего убитому участка», — рассказала официальный представитель ведомства Наталия Куницкая

Но и на этом братья не остановились. По дороге к «невестам» у них закончился бензин. Это произошло в районе песчаного карьера, со сторожем которого у компании произошел очередной конфликт. В итоге охранник получил несколько ножевых ранений и скончался на месте.

Личности всей четверки были быстро установлены, троих братьев быстро задержали по горячим следам, а четвертому удалось скрыться. Действия злоумышленников были квалифицированы по ст.102 УК РСФСР (убийство), ст.146 УК РСФСР (разбой), ст.212 УК РСФСР (угон).

Несмотря на то, что за убийство, тем более массовое, в СССР довольно часто приговаривали к смертной казни, все трем пошедшим под суд злоумышленникам в итоге удалось ее избежать.

Они были осуждены на разные сроки заключения. Как рассказали в СК, кого-то из них сейчас уже нет в живых, а кто-то отбывает срок за новое преступление.

Еще одного участника расправы объявили во всесоюзный розыск, но он бесследно исчез. Как оказалось, воспользовавшись свидетельством о рождении своего утонувшего троюродного брата (родные погибшего должны были сдать документ в обмен на свидетельство о смерти, но не сделали этого — «Газета.Ru»), он смог получить паспорт на имя родственника и прожить с ним несколько десятилетий.

Мужчина колесил по Советскому союзу, а затем и России, нигде надолго не задерживаясь. Он старался работать вахтовым методом и за время розыска даже успел отсидеть три года за кражу, совершенную им в Кировской области

Установить местонахождение беглеца смогли сотрудники управления уголовного розыска волгоградского главка МВД совместно с сотрудниками полиции Камышина. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ГУ МВД, разыскать преступника удалось благодаря кропотливой и длительной работе стражей порядка, которые задействовали негласную сеть осведомителей, в том числе и в цыганской среде.

Окончательно удостовериться в личности мужчины удалось благодаря его отличительной особенности — на левой руке у него отсутствует мизинец и нет фаланг нескольких пальцев. В итоге, установив местонахождение мужчины и его нынешнее имя, волгоградские полицейские передали информацию своим коллегам из Удмуртии и 29 марта, спустя почти 33 года после массового убийства, подозреваемый был задержан.

На распространенном областной полицией видео запечатлен процесс доставки задержанного в Камышин и его первый опрос сотрудниками полиции. 56-летний мужчина, который более половины жизни прожил как Николай Николаевич Лебедев говорит, что находится в розыске «где-то больше 30 лет».

Тут же задержанный объяснил и почему все эти годы скрывался от следствия. «Ну, а что мне оставалось делать? Был молодой, боялся. Все же на меня валили, я то знаю», — заявил мужчина, которого на самом деле зовут Вячеслав. Также он признал, что был вместе с братьями в момент убийств, вспомнил, что компания выпивала и упомянул, что «забрали какой-то мотоцикл».

«Да все разве вспомнишь? Прошло столько лет», — говорит задержанный. Между тем, как сообщили в СК, уже после, в ходе общения со следователем «Лебедев» дал признательные показания и «вспомнил мельчайшие детали тяжких преступлений».

Кстати, жизнь «Лебедева» после убийства сложилась весьма трагично. Помимо кочевого образа жизни, у него были и проблемы с семьей — его жена в свое время родила ребенка в местах заключения и в настоящее время также отбывает срок.

Согласно действующим нормам, судить задержанного будут по тем законам, которые действовали в момент совершения преступления, то есть по УК РСФСР. Смертная казнь «Лебедеву» естественно не грозит, а вот только одно обвинение по статье «убийство» потянет на срок от 8 до 15 лет.

В областном управлении СК рассказали, что в регионе создана специальные междведомственная комиссия, в которую входят и сотрудники полиции — все вместе они периодически изучают материалы нераскрытых дел прошлых лет, пытаясь найти новые лазейки для их раскрытия.

Нередко оперативникам в этом помогают современные технологии, в частности банк данных ДНК. Благодаря такому подходу в регионе нередко раскрываются преступления, совершенные много лет назад.