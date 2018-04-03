СК возбудил дело о финансировании ИГ против двух жителей Москвы 

Уголовное дело о финансировании террористической деятельности возбуждено в отношении двоих жителей Москвы, сообщает пресс-служба Следственного комитета. «36-летний и 31-летний обвиняемые систематически переводили денежные средства на расчётные счета участников запрещённой международной террористической организации „Исламское государство“, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По ходатайству следователей им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Отмечается, что в ходе расследования направлены запросы о правовой помощи в ряд стран с целью получения интересующей следствие информации.
Ранее суд приговорил жительницу Калининградской области к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении за финансирование террористов ИГ.
* „Исламское государство“ (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.