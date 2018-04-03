СК возбудил дело о финансировании ИГ против двух жителей Москвы

По ходатайству следователей им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что в ходе расследования направлены запросы о правовой помощи в ряд стран с целью получения интересующей следствие информации.

Ранее суд приговорил жительницу Калининградской области к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении за финансирование террористов ИГ.