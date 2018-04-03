Гражданина Украины задержали за хищение секретных карт Минобороны РФ 

Об этом, как пишет ТАСС, сообщили во вторник в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
«Пресечена деятельность группы лиц, причастных к незаконному сбору для последующей передачи иностранной стороне секретных топографических материалов военного назначения. Так, одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в городах Екатеринбург, Симферополь и Омск были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил РФ», — приводит агентство сообщение пресс-службы.
Ранее гражданин Украины Константин Давыденко признался, что прибыл на полуостров для сбора информации по заданию Службы безопасности Украины. Центр общественных связей ФСБ сообщал, что Давыденко был задержан в феврале сотрудниками ФСБ в Симферополе. Отмечалось, что Давыденко целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ. По данному факту возбуждено дело по статье «шпионаж».