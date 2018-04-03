Экс-ведущий программы «Суд идет» осужден на семь лет по обвинению мошенничестве

Телеведущий мошенник

Поскольку Владимир Резник-Орешников полностью признал вину и заключил досудебное соглашение, то его дело рассматривалось в упрощенном порядке. Несмотря на это, бывший телеведущий получил серьезное наказание. Он проведет в колонии семь лет, объясняется это тем, что ранее Резник-Орешников уже был осужден за мошенничество. А новые эпизоды преступной деятельности были сочтены как рецидив, что ужесточает наказание, сообщает «Росбалт»

Бывший телеведущий был арестован в ноябре 2016 года. По версии следствия, он получил 4,6 млн рублей от бизнесмена, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. Эту сумму Резник обещал передать знакомым в правоохранительных органах , чтобы организовать предпринимателю изменение меры пресечения и получение условного срока. Однако, как полагают следователи, журналист все деньги присвоил.

В ходе расследования был установлен еще один факт преступной деятельности. Выяснилось, что Резник получил крупные суммы от сотрудницы Трудовой инспекции Москвы Людмилы Жамновой и Алены Сандригайло, обещая обеспечить непривлечение их к уголовной ответственности.

Адвокат потерпевшей стороны Аркадий Андрусяк заявил «Росбалту», что удовлетворен приговором и считает его заслуженным.

Примечательно, что на этом данная история не закончится. В рамках досудебного соглашения, экс-телеведущий дал показания о том, что деньгами потерпевшего в сумме 3,5 млн рублей под «решалово» завладел еще один адвокат — член адвокатской палаты по Краснодарскому краю . Он обещал обеспечить бизнесмену условное наказание. Однако пока юридическая оценка действиям данного защитника не дана. Это должно произойти после вынесения приговора.

Вплоть до 2011 года Владимир Резник (тогда он носил фамилию Орешников) был довольно известным адвокатом. Он представлял ряд обвиняемых по «громким» делам, являлся соведущим популярного телевизионного шоу «Суд идет» на телеканале «Россия».