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В Барнауле суд вынес приговор по делу агрохолдинга «Изумрудная страна»
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В Барнауле суд вынес приговор по делу агрохолдинга «Изумрудная страна» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Суд Барнаула смягчил наказание обвиняемым по делу агрохолдинга «Изумрудная страна», пишет «Политсибру».
Перед судом предстали пять фигурантов. Так, бывший руководитель алтайского филиала «Россельхозбанка» Евгений Роговской получил 8 лет 6 месяцев колонии, хотя обвинение настаивало на 12 годах, а также получил штраф — 900 тысяч рублей. Его бывший зам Константин Гладышев приговорен к 5 годам 3 месяцам колонии общего режима вместо требуемых 8 лет. Сумма штрафа составила 450 тысяч рублей. Оба обвиняемых были взяты под стражу в зале суда.
Ольгу Антипину приговорили к 6 годам 6 месяцам и штрафу 900 тысяч рублей. Но отбывать наказание в колонии общего режима она отправится только в 2031 году, когда ее ребенку исполнится 14 лет.
На 4 года осудили бывшего юриста «Изумрудной страны» Михаила Колесникова, а также обязали оплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
Обвиняемые не имеют права занимать руководящие должности в течение 3 лет.
Условный срок получила бывший руководитель одного из предприятий агрохолдинга Елена Павловская. Ей дали 3 года с испытательным сроком 3 года. Штраф — 53 тысячи рублей.
Отметим, что оглашали приговор три дня.
Справка:
Уголовное дело о крупных хищениях в региональном филиале Россельхозбанка было возбуждено в 2012 году. По данным следствия, по фиктивным документам были выданы займы в размере около 20 млрд рублей. Подробнее о данном деле читайте в материале АиФ-Алтай.
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