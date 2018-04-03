В Барнауле суд вынес приговор по делу агрохолдинга «Изумрудная страна»

Суд Барнаула смягчил наказание обвиняемым по делу агрохолдинга «Изумрудная страна», пишет «Политсибру»

Перед судом предстали пять фигурантов. Так, бывший руководитель алтайского филиала «Россельхозбанка» Евгений Роговской получил 8 лет 6 месяцев колонии, хотя обвинение настаивало на 12 годах, а также получил штраф — 900 тысяч рублей. Его бывший зам Константин Гладышев приговорен к 5 годам 3 месяцам колонии общего режима вместо требуемых 8 лет. Сумма штрафа составила 450 тысяч рублей. Оба обвиняемых были взяты под стражу в зале суда.

Ольгу Антипину приговорили к 6 годам 6 месяцам и штрафу 900 тысяч рублей. Но отбывать наказание в колонии общего режима она отправится только в 2031 году, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

На 4 года осудили бывшего юриста «Изумрудной страны» Михаила Колесникова, а также обязали оплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Обвиняемые не имеют права занимать руководящие должности в течение 3 лет.

Условный срок получила бывший руководитель одного из предприятий агрохолдинга Елена Павловская . Ей дали 3 года с испытательным сроком 3 года. Штраф — 53 тысячи рублей.

Отметим, что оглашали приговор три дня.

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