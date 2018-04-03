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В судейском сейфе нашли уголовное дело Евгения Ройзмана
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В судейском сейфе нашли уголовное дело Евгения Ройзмана 

Уралинформбюро 53 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
В деле уральской банды, воровавшей у судей, появились новые подробности. Среди изъятых у домушников вещей следователи обнаружили том старого уголовного дела, возбужденного в отношении нынешнего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана в 1980 году.
Пожелтевшую от времени папку, заботливо упакованную в файл, обнаружили в ходе обысков по одному из адресов на улице Ферганской, пишут «Вечерние ведомости». Из документа следует, что Евгений Ройзман обвинялся сразу по четырем статьям УК РСФСР. Откуда том у домушников, и имеет ли какое-то отношение Ройзман к членам преступной группы, неизвестно.
Эксперты "Уралинформбюро" отмечают, что воры, специализирующиеся на квартирных кражах, нацелены на быстрый сбор ценных вещей. «Они не лазят по книжным полкам. Главная цель домушника — сейф, — рассуждает один из собеседников агентства. — Среди пострадавших от банды — судьи. Можно предположить, что именно из сейфа служителя Фемиды и похитили том уголовного дела Евгения Ройзмана. Так ли это предстоит выяснить следствию».
Четырех членов ОПГ, промышлявшей кражами, задержали в Екатеринбурге утром 2 апреля. Во время обысков сыщики обнаружили и изъяли большое количество ранее похищенного у граждан имущества. По словам руководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, среди жертв злоумышленников — судьи Облсуда и Ленинского районного суда Екатеринбурга.
Подозреваемые промышляли на территории Свердловской и Челябинской областей. Двое из задержанных — граждане Грузии — находились на территории Среднего Урала нелегально. Суд решит вопрос об аресте подозреваемых 3 апреля. Им грозит до 6 лет лишения свободы.
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