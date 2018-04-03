В судейском сейфе нашли уголовное дело Евгения Ройзмана

В деле уральской банды, воровавшей у судей, появились новые подробности. Среди изъятых у домушников вещей следователи обнаружили том старого уголовного дела, возбужденного в отношении нынешнего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана в 1980 году.

Пожелтевшую от времени папку, заботливо упакованную в файл, обнаружили в ходе обысков по одному из адресов на улице Ферганской, пишут «Вечерние ведомости». Из документа следует, что Евгений Ройзман обвинялся сразу по четырем статьям УК РСФСР. Откуда том у домушников, и имеет ли какое-то отношение Ройзман к членам преступной группы, неизвестно.

Эксперты "Уралинформбюро" отмечают, что воры, специализирующиеся на квартирных кражах, нацелены на быстрый сбор ценных вещей. «Они не лазят по книжным полкам. Главная цель домушника — сейф, — рассуждает один из собеседников агентства. — Среди пострадавших от банды — судьи. Можно предположить, что именно из сейфа служителя Фемиды и похитили том уголовного дела Евгения Ройзмана. Так ли это предстоит выяснить следствию».

Четырех членов ОПГ, промышлявшей кражами, задержали в Екатеринбурге утром 2 апреля. Во время обысков сыщики обнаружили и изъяли большое количество ранее похищенного у граждан имущества. По словам руководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, среди жертв злоумышленников — судьи Облсуда и Ленинского районного суда Екатеринбурга.