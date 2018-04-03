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В Бурятии в розыске пропавшей с детьми женщины приняли участие полицейские и общественники
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В Бурятии в розыске пропавшей с детьми женщины приняли участие полицейские и общественники 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Ранее сообщалось о розыске 30-летней жительницы Улан-Удэ, которая днем 1 апреля ушла из дома с двумя сыновьями, и в результате поисковых и оперативных мероприятий была найдена. Женщина с детьми обнаружена сотрудниками полиции в одном из близлежащих к городу районов.
Отметим, что заявление о пропаже гражданки поступило в полицию от родственников 2 апреля около 17.00. На ее розыск по тревоге был поднят личный состав Управления МВД России по г. Улан-Удэ, ориентирована общественность, средства массовой информации. К поискам подключились дружинники и общественниики. Метр за метром они обследовали территорию дачных поселков, опрашивали местных жителей о возможном появлении и местонахождении разыскиваемых. Розыскные мероприятия находились на контроле у руководства МВД по Республике Бурятия.
В результате принятых мер полицейские обнаружили пропавших. С ними все в порядке.
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