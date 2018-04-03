Извращенцы активизировались. Житель Ульяновска покусился на 89-летнюю

На 89-летнюю жительницу Ульяновска 30 марта напал молодой сосед по коммуналке. Дверь в свою комнату женщина не закрывала: дебоширов в квартире никогда не водилось. Дмитрий тоже был тихим и вежливым соседом, работал стажером на одном из заводов.

Сосед вошел к женщине в комнату с предложением заняться сексом, а потом набросился на нее. Женщина оказала сопротивление, расцарапала и несколько раз укусила «ухажера», после чего вытолкала его за дверь. После чего вызвала полицию, насильник был задержан, а позже — арестован решением районного суда.

Дмитрий вины не признает, проводятся экспертизы.