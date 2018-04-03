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Извращенцы активизировались. Житель Ульяновска покусился на 89-летнюю
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Извращенцы активизировались. Житель Ульяновска покусился на 89-летнюю 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
На 89-летнюю жительницу Ульяновска 30 марта напал молодой сосед по коммуналке. Дверь в свою комнату женщина не закрывала: дебоширов в квартире никогда не водилось. Дмитрий тоже был тихим и вежливым соседом, работал стажером на одном из заводов.
Сосед вошел к женщине в комнату с предложением заняться сексом, а потом набросился на нее. Женщина оказала сопротивление, расцарапала и несколько раз укусила «ухажера», после чего вытолкала его за дверь. После чего вызвала полицию, насильник был задержан, а позже — арестован решением районного суда.
Дмитрий вины не признает, проводятся экспертизы.
— Задержанному предъявлено обвинение по статье 132 Уголовного Кодекса — Насильственные действия сексуального характера. В ходе следствия будет установлена его вменяемость. Расследование планируется завершить в кратчайший срок, — сообщил руководитель отдела следственного комитета по Ленинскому району Ульяновска Александр Козин.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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