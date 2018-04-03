Граждане пытаются задержать начальника полиции за хищение телефона (ВИДЕО) 

31 марта в деревне Степанщино Воскресенского района Московской области группа активистов протестовала против строительства в районе мусоросжигающего завода, перекрывая трассу.
Судя по данным, предоставленным нашими читателями, в это время человек, похожий на полковника полиции Сергея Матросова, открыто похитил у одного из активистов мобильный телефон, с которым зашел в магазин. Граждане проследовали за ним, окружили и потребовали вернуть телефон и стали вызывать полицию. После этого человек, похожий на главу УМВД Сергея Матросова, убежал в сторону горизонта.