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Граждане пытаются задержать начальника полиции за хищение телефона (ВИДЕО)
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Граждане пытаются задержать начальника полиции за хищение телефона (ВИДЕО) 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: pasmi.ru
31 марта в деревне Степанщино Воскресенского района Московской области группа активистов протестовала против строительства в районе мусоросжигающего завода, перекрывая трассу.
Судя по данным, предоставленным нашими читателями, в это время человек, похожий на полковника полиции Сергея Матросова, открыто похитил у одного из активистов мобильный телефон, с которым зашел в магазин. Граждане проследовали за ним, окружили и потребовали вернуть телефон и стали вызывать полицию. После этого человек, похожий на главу УМВД Сергея Матросова, убежал в сторону горизонта.
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