После взрыва в Ереване возбудили уголовное дело

"По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц», — написала Трузян на своей странице в соцсети Facebook.

Максимальная санкция по указанной статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.