Ещё
После взрыва в Ереване возбудили уголовное дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После взрыва в Ереване возбудили уголовное дело 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 2 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом в ресторане Burger King в центре Еревана, сообщила советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.
"По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц», — написала Трузян на своей странице в соцсети Facebook.
Максимальная санкция по указанной статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
Взрыв произошел вечером в понедельник на кухне пункта быстрого питания Burger King по адресу Северный проспект 5. По данным МЧС, взорвался 20-килограмовый баллон. Пострадали трое граждан Армении — дети шести и восьми лет и 19-летняя девушка, а также трое 15-летних граждан России и двое 24-летних граждан Ирана. Восьмилетняя девочка, госпитализированная в тяжелом состоянии, прооперирована.
РИА Новости: последние новости
Титов раскритиковал решение суда об аресте братьев Магомедовых СК заподозрил главу Интехбанка в выводе 873 миллионов рублей На Украине объяснили, почему вызвали в суд погибшего ополченца Гиви
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу257
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»268
ЕС предрекли судьбу СССР151
Саммит по Донбассу может пройти без России377
Анна Хилькевич рассказала о второй беременности16
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение