На Ленинградском проспекте задержан сбытчик наркотиков

Сотрудники патрульно-постовой службы на Ленинградском проспекте увидели мужчину, который вел себя подозрительно: оглядывался, а когда увидел полицейских — пытался уйти в противоположную сторону.

Сотрудники органов внутренних дел решили проверить у него документы, но мужчина сказал, что у него с собой ничего нет. Тогда его доставили в отдел полиции для выяснения личности. Уже при личном досмотре у него обнаружен пакет с порошком весом 2 грамма, который отправили на химическую экспертизу. Вскоре эксперт показал, что это наркотическое средство — амфетамин. Злоумышленником оказался 20-летний москвич, который жил неподалеку.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Ясмина Шафигуллина

К подозреваемому избрана мера пресечения — арест. Теперь подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Кстати, уже входе расследования следователь поехал с обыском к квартиру к подозреваемому, где с помощью служебной собаки и кинолога в квартире было обнаружено 78 пакетов наркотическим веществом массой более 80 граммов.

Согласно показаниям задержанного, он торговал наркотическим средством и приготовил пакетики для сбыта.