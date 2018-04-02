Обвиняемый в госизмене сотрудник ФСБ частично признал вину

Обвиняемые в госизмене бывший сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Докучаев и предприниматель Георгий Фомченков частично признали вину и подписали досудебные соглашения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. По их данным, два фигуранта признались в передаче сведений иностранным спецслужбам в неформальном порядке, но при этом настаивают на том, что не осознавали криминального характера происходящего. Докучаев и Фомченков утверждают, что таким образом они помогали бороться с киберпреступностью по всему миру. Так, переданная информация должна была помочь наказать тех киберпреступников, о действиях которых они знали, но формально не имели возможности что-либо сделать, поскольку те «не работали по России », а совершали преступления в других странах.

Подписание досудебных соглашений означает, что суд будет проводиться в «особом порядке», то есть по упрощенной процедуре, которая не предусматривает исследования всех собранных доказательств.