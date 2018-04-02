Дело куратора «Синего кита» вернули в Еткульский райсуд

Челябинский областной суд отменил решение Еткульского районного суда, вернувшего дело куратора «Синего кита» Ильи Сидорова прокурору «для устранения недостатков». Мужчина обвиняется в доведении подростка до самоубийства.

Дело рассмотрит тот же суд, но уже в ином составе.

Постановление районного суда обжаловал прокурор и потерпевшая — мать девочки, покончившей с собой.

Куратора «Синего кита» задержали в Москве и привезли на Южный Урал в начале июня 2017 года. В отношении Сидорова возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства: с его подачи, утверждало следствие, чуть не погибла школьница из Еткульского района. Девочка рассказывала, что мужчина заставлял ее выполнять задания, направленные на суицид. После отказа он угрожал ей убийством родителей.

Однако арест Сидорова не спас школьницу от смерти: в конце июля ее нашли мертвой. По предварительным данным, она могла покончить с собой.

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