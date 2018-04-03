Полиция в Москве задержала подозреваемого в невозвращении из-за границы около 300 млн руб. бизнесмена

Столичные полицейские задержали 35-летнего генерального директора компании, подозреваемого в уклонении от исполнения обязательств по репатриации денежных средств в иностранной валюте, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД

«Установлено, что подозреваемый заключил внешнеторговый контракт на покупку товаров с фирмой, зарегистрированной на территории иностранного государства. Далее в банковском учреждении был оформлен паспорт сделки и осуществлен платеж в адрес компании-нерезидента на сумму около 4 млн евро, что в рублевом эквиваленте составляет более 270 млн руб.», — пояснили в ведомстве.

Тем не менее товар не ввезли на территорию России , а возврат денег не проводился. Также полицейские выяснили, что предприниматель причастен к аналогичному преступлению на сумму более 28 млн руб.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, фигурант находится под подпиской о невыезде.