ЗАГОТОВКА: 11 фигурантов дела о теракте в метро оставили в СИЗО еще на три месяца

Мосгорсуд сегодня продлил еще на три месяца срок ареста 11 фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербрурга, который 3 апреля 2017 года унес жизни 15 человек. Об этом Business FM сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. «Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета России и оставил 10 обвиняемых в СИЗО до 6 июля 2018 года. Одинадцатому фигуранту — Аброру Азимову — срок ареста был продлен до 19 июля», — сообщил представитель пресс-службы.

В ходе заседания Мосгорсуда представитель СК просил оставить обвиняемых под стражей, апеллируя к тому, что расследование дела представляет особую сложность. В настоящее время оно насчитывает 20 томов, по делу назначено 175 экспертиз, допрошено 100 свидетелей,117 человек признаны потерпевшими. СК продолжает проведение следственные действий, в том числе на территории различных регионов РФ

В свою очередь, защитники обвиняемых просили отказать в удовлетворении ходатайства следствия. Они заявили о непричастности их подзащитных к преступлению. В настоящее время все фигуранты отрицают вину. В частности, Содик Ортиков заявил, что оперативники в ходе обыска подбросили ему гранату Ф-1, и компоненты взрывного устройства, а он сам был избит.

Ранее СКР во вторник сообщил, что расследование дела о теракте в метро Санкт-Петербурга находится в завершающей стадии. Следствию установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей.

Теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители террористического акта даже не были знакомы.