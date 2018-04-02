Тарифы на тепло подвели фирму депутата и бывшего зама Юревича под статью

Руководство компании «Тепловые электрические сети и системы» («ТЭСиС») заподозрили в крупной афере со счетами на тепло. Следователи полагают, что фирма, принадлежащая депутату заксобрания Владимиру Чебыкину, бывшему первому вице-губернатору Сергею Комякову и совладельцу «Гринфлайта» Максиму Тушенцову, завышала тарифы для бюджетных организаций. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и причинении имущественного ущерба. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.

— Уголовное дело по части 3 статьи 159 (мошенничество с использованием служебного положения) и пункту «б» части 2 статьи 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана) передано в Следственный комитет прокурором из органов внутренних дел , — уточнил Владимир Шишков . — По версии следствия, в период 2016–2017 годов руководители предприятия похитили средства бюджетных организаций путём получения оплаты по завышенным тарифам. Сейчас устанавливаются виновные. Расследование взято на контроль руководителем следственного управления регионального СК Денисом Чернятьевым . В рамках уголовного дела будут приняты все необходимые меры для восстановления причиненного ущерба.

В Следственном комитете пока не уточняют, какой ущерб и каким конкретно бюджетным организациям причинён. Компания «ТЭСиС» напрямую или через подрядчиков исполняла контракты для управления ЖКХ администрации Челябинска , управления строительства Копейска и управления капстроительства Челябинска, администраций Каслей и Сосновского района, детской горбольницы № 8 в Челябинске, а также для ряда школ и детских садов на Южном Урале.

Совладелец и гендиректор фирмы «ТЭСиС» — действующий депутат Законодательного собрания Челябинской области Владимир Чебыкин. В региональном парламенте он зампред комитета по строительной политике и ЖКХ. Чебыкину принадлежат 40% доли в компании. Вместе с ним в учредителях значатся занимавший при главе региона Михаиле Юревиче пост первого вице-губернатора Сергей Комяков и учредитель ООО «Центр современных технологий» (владеет 20% доли «Гринфлайта») Максим Тушенцов. Компания Тушенцова в прошлом году исполняла муниципальные контракты по начислению и учёту платы за отопление, горячую воду, вывоз твёрдых коммунальных отходов и пени.

Недавно в офисе «ТЭСиС» прошли обыски. Поговорить с Владимиром Чебыкиным на момент подготовки материала не удалось. Его помощники сообщили спецкору 74.ru, что депутата сегодня нет в городе, и обещали связать с ним 3 апреля.

По информации 74.ru, Владимир Чебыкин и Сергей Комяков фигурируют в деле бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова . Последнего задержали 29 сентября прошлого года в рамках расследования уголовного дела о хищении в 2012–2015 годах денег МУП ЧКТС. В тот же день в доме бывшего сити-менеджера Челябинска прошли обыски. Также силовики пришли в офис его страховой компании «Дельта» и другие принадлежащие ему организации. В материалах дела фигурировала похищенная сумма в 340 миллионов рублей. Давыдов заявлял о готовности сотрудничать с органами предварительного следствия.

30 сентября 74.ru провел онлайн-репортаж с судебного заседания по избранию меры пресечения Сергею Давыдову. О том, какое имущество арестовали у экс-чиновника, читайте в нашем материале. В ноябре Давыдов вышел из СИЗО в связи с истечением срока содержания под стражей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

22 марта силовики задержали за взятку главного инженера МУП «ЧКТС» Юрия Карпусенко. Его обвиняют в получении от коммерческой фирмы 460 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного приёма выполненных работ по заключенным контрактам.