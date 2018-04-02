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Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-гендиректора «ВИМ-Авиа»
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Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-гендиректора «ВИМ-Авиа» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста бывшего генерального директора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой до конца мая.
"Мосгорсуд оставил постановление Басманного суда без изменений", — цитирует представителя суда ТАСС.
Срок следствия по делу о мошенничестве против должностных лиц компании «ВИМ-Авиа» установлен до конца июня. Следователи усмотрели в действиях руководства признаки организации финансовой пирамиды.
Скандал с банкротством перевозчика произошел осенью 2017 года. Сотни пассажиров не смогли вылететь по своим маршрутам из-за того, что «ВИМ-Авиа» практически прекратила выполнять рейсы, при этом билеты на них были проданы.
Владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули РФ в день возбуждения уголовного дела, Рашид Мурсекаев арестован судом заочно. Фигурантом дела является также бывший первый замгендиректора Алевтина Калашникова.
Случай стал поводом для принятия новых правил субсидирования перевозок пассажиров в случае несостоятельности авиакомпаний. Теперь порядок финансирования упрощен, а контроль за перевозчиками усилен.
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