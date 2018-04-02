Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-гендиректора «ВИМ-Авиа»

"Мосгорсуд оставил постановление Басманного суда без изменений", — цитирует представителя суда ТАСС

Срок следствия по делу о мошенничестве против должностных лиц компании «ВИМ-Авиа» установлен до конца июня. Следователи усмотрели в действиях руководства признаки организации финансовой пирамиды.

Скандал с банкротством перевозчика произошел осенью 2017 года. Сотни пассажиров не смогли вылететь по своим маршрутам из-за того, что «ВИМ-Авиа» практически прекратила выполнять рейсы, при этом билеты на них были проданы.

Владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули РФ в день возбуждения уголовного дела, Рашид Мурсекаев арестован судом заочно. Фигурантом дела является также бывший первый замгендиректора Алевтина Калашникова

Случай стал поводом для принятия новых правил субсидирования перевозок пассажиров в случае несостоятельности авиакомпаний. Теперь порядок финансирования упрощен, а контроль за перевозчиками усилен.