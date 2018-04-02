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Житель Вологды до смерти забил прохожего из‐за просьбы закурить
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Житель Вологды до смерти забил прохожего из‐за просьбы закурить 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
В Вологде суд вынес приговор 25‐летнему местному жителю, который до смерти забил 50‐летнего мужчину за просьбу закурить. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу регионального СУ СКР.
По данным следствия, летом 2017 года обвиняемый поссорился с нетрезвым мужчиной, который попросил закурить. В ходе конфликта злоумышленник избил
50-летнего
прохожего руками и ногами. От полученных травм потерпевший в тот же день скончался в больнице.
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