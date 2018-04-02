Экс-полицейским ужесточили приговор за вымогательство денег у «преступника»

Волгоградский облсуд ужесточил приговор 29-летнему Дмитрию Дьякову и 30-летнему Александру Чистоходову, которые будучи полицейскими, вымогали у невиновного мужчины деньги, пугая возбуждением уголовного дела.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, Дьяков получил девять лет колонии строго режима, а Чистоходов — восемь. Кроме того, их оштрафовали на 200 000 рублей, лишили званий «лейтенант полиции» и запретили им в течение двух лет занимать должности в органах власти.