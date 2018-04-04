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Защита «вора в законе» Шакро Молодого обжаловала приговор
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Защита «вора в законе» Шакро Молодого обжаловала приговор 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Защита осужденного за вымогательство «вора в законе» Захария Калашова по кличке Шакро Молодой обжаловала приговор. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Никулинского суда Людмила Коснырева
«В суд поступила апелляционная жалоба адвоката на приговор в отношении З. Калашова», — сказала она.
Ранее Никулинский суд признал З. Калашова виновным в двух эпизодах вымогательства и приговорил к девяти годам десяти месяцам колонии строгого режима. Остальные 11 фигурантов приговорены на сроки от семи лет и четырех месяцев до девяти лет и четырех месяцев колонии.
Они обвинялись в двух эпизодах вымогательства: у владелицы ресторана Elements Жанны Ким 8 млн руб. и бизнесмена Льва Гарамова 10 млн руб. Лидером вымогателей выступал З. Калашов. По версии следствия, Шакро Молодой возглавил преступную группу после гибели Аслана Усояна, известного как «вор в законе» Дед Хасан в 2013 г. Шакро координировал действия участников и разрабатывал планы преступлений, держал воровской «общак», считают в СК.
З. Калашова арестовали в июле 2016 г. в рамках расследования дела о вымогательстве крупной суммы у Ж. Ким. В декабре 2015 г. представители Ж. Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой устроили перестрелку у ресторана Elements на ул. Рочдельская. В ходе столкновения были убиты два человека. После перестрелки у ресторана было возбуждено несколько уголовных дел. В том числе в отношении адвоката Эдуарда Буданцева, который, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух охранников Итальянца. Трое полицейских, которые не предотвратили перестрелку, уже осуждены Пресненским судом Москвы.
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 Ещё 5 источников 
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