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СК обвинил экс-замначальника полиции Ульяновской области во взяточничестве
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СК обвинил экс-замначальника полиции Ульяновской области во взяточничестве 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следственный комитет Ульяновской области обвиняет экс-заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Ульяновской области Эдуарда Осянина в получении взятки в размере 1 млн 200 тыс. рублей, сообщает СУ СКР по региону.
По версии следствия, в январе-сентябре 2016 года мужчина получал взятки за то, что не привлекал к ответственности производителей поддельного алкоголя.
Последний раз, в сентябре 2016 года, сумма взятки составила 1 миллиона 200 тыс. рублей. Всего за 9 месяцев 2016 года Осянин получил более в виде взяток более 12 млн рублей.
Фото: sledcom.ru
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