СК обвинил экс-замначальника полиции Ульяновской области во взяточничестве

По версии следствия, в январе-сентябре 2016 года мужчина получал взятки за то, что не привлекал к ответственности производителей поддельного алкоголя.

Последний раз, в сентябре 2016 года, сумма взятки составила 1 миллиона 200 тыс. рублей. Всего за 9 месяцев 2016 года Осянин получил более в виде взяток более 12 млн рублей.

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