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Племянник замминистра обороны России получил срок за мошенничество
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Племянник замминистра обороны России получил срок за мошенничество 

Уралинформбюро 50 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в мошенничестве племянника замминистра обороны РФ Алексея Анохина.
"Суд назначил наказание Анохину в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 2 года", — сообщили "Уралинформбюро" в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Суд установил, что организованная преступная группа из 8 человек под руководством Анохина осуществляла незаконное возмещение из бюджета РФ НДС в особо крупном размере. Злоумышленники, используя в преступных целях реальную деятельность ООО «Свелен» по переработке и сбыту цветных металлов, создавали незаконные схемы фиктивной поставки сырья. Участники ОПГ привлекли свыше 70 подконтрольных организаций, зарегистрированных на номинальных генеральных директоров.
В итоге был необоснованно увеличен размер уплаченного при закупке продукции НДС, что привело к завышению налога, подлежащего возмещению из бюджета. Оформляя поставки цветных металлов за рубеж, подсудимые получили право на возмещение почти 300 миллионов рублей.
Дело рассматривалось в особом режиме. По данным суда, все обвиняемые признали вину. Подельники Анохина получили условное наказание от 1,5 до 4 лет.
Стоит отметить, что Алексей Анохин является родным племянником замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой.
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