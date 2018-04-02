Вегетарианка порадовалась гибели мясника при теракте и попала под суд

Жительница Франции , которая придерживается вегетарианства, назвала «справедливым» гибель мясника Кристиана Медве при теракте в Требе. Такую запись она опубликовала на Facebook, однако позже пост был удален, сообщила служба новостей BBC.

Уточняется, что француженка назвала гибель Медве «убийством убийцы», за что попала под суд в связи с одобрением действий террористов.

Вас шокирует, что убийца был убит террористами? А меня нет, я не испытываю к нему сочувствия.

По-моему, свершилось в некотором роде правосудие,

— сообщение француженки.

Женщина была обвинена в оправдании террористов. Ей грозил штраф до 100 тысяч евро, а также до семи лет лишения свободы. Однако суд в городе

Сен-Годен

приговорил француженку лишь к семи годам условного заключения.

Кристиан Медве оказался в числе жертв теракта во французском Требе 23 марта. Также при нападении погиб подполковник французской жандармерии Арно Бельтрам , который ценой своей жизни спас заложницу.

Редуан Лакдим, устроивший серию нападений на юге Франции был давно известен местным правоохранительным органам по ряду противоправных действий. Но французская полиция не смогла предвидеть, что мужчина предпримет попытку организовать террористический акт.