Ещё
Вегетарианка порадовалась гибели мясника при теракте и попала под суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вегетарианка порадовалась гибели мясника при теракте и попала под суд 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жительница Франции, которая придерживается вегетарианства, назвала «справедливым» гибель мясника Кристиана Медве при теракте в Требе. Такую запись она опубликовала на Facebook, однако позже пост был удален, сообщила служба новостей BBC.
Уточняется, что француженка назвала гибель Медве «убийством убийцы», за что попала под суд в связи с одобрением действий террористов.
Вас шокирует, что убийца был убит террористами? А меня нет, я не испытываю к нему сочувствия.
По-моему, свершилось в некотором роде правосудие,
— сообщение француженки.
Женщина была обвинена в оправдании террористов. Ей грозил штраф до 100 тысяч евро, а также до семи лет лишения свободы. Однако суд в городе
Сен-Годен
приговорил француженку лишь к семи годам условного заключения.
Кристиан Медве оказался в числе жертв теракта во французском Требе 23 марта. Также при нападении погиб подполковник французской жандармерии Арно Бельтрам, который ценой своей жизни спас заложницу.
Редуан Лакдим, устроивший серию нападений на юге Франции был давно известен местным правоохранительным органам по ряду противоправных действий. Но французская полиция не смогла предвидеть, что мужчина предпримет попытку организовать террористический акт.
360tv.ru: последние новости
СК заподозрил участника «Суммы» Максидова в крупных хищениях Пожилой житель Санкт‐Петербурга прогнал вооруженного грабителя из своей квартиры СК возбудил дело по факту убийства девушки жителем Хасавюрта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудиты принуждают Россию к сделке165
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1186
Китай огласил ответ на ограничения США394
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»323
Германия признала провал Tornado399
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение