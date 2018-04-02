Правосудие наоборот: наркодилер на свободе, а задержавший его оперативник — в СИЗО

Ночной побег под прикрытием суда

История началась в мае 2014 года, когда оперативники Волжского районного отделения Волгоградского областного управления ФСКН под руководством подполковника полиции Павла Степаненко задержали организованную преступную группировку наркодилеров, промышлявшую сбытом героина в особо крупном размере.

города Ленинска Поначалу оперативные мероприятия шли по плану. Лидера группировки Виктора Худякова арестовали 12 мая 2014 года и поместили в СИЗО Волгоградской области . Но через 10 дней после задержания неожиданным решением судьи Волгоградского областного суда Надии Шестопаловой его освободили из-под стражи. Причем освобождение было произведено ночью — в СИЗО с постановлением суда приехал помощник судьи. Сразу после освобождения Виктор Худяков, как и следовало ожидать, скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Ловить беглеца было снова поручено Павлу Степаненко, который начал оперативно-розыскные мероприятия.

Провокация от брата наркоторговца

Брат сбежавшего главаря банды москвич Андрей Худяков в июне 2014 года подал заявление в следственное управление СК по Волгоградской области, в котором сообщил, что сотрудники ФСКН, ранее задержавшие Виктора Худякова, якобы теперь вымогают у него взятку.

13 июля 2014 года областное следственное управление СКР возбудило уголовное дело, которое было поручено вести следователю СУ СК Арману Арутюняну. К оперативному сопровождению сразу же подключились сотрудники волжского отдела ФСБ и УЭБиПК областного УМВД . Уголовное дело возбудили в отношении оперуполномоченного УФСКН Волгограда подполковника полиции Александра Каверина по статье 291.1 УК РФ — посредничество при передаче взятки. Александр Каверин заключил сделку со следствием — судя по всему, под давлением.

По словам жены Павла Степаненко Татьяны, сотрудники УФСБ по Волгоградской области и УЭБиПК областного УМВД при участии Александра Каверина дважды пытались спровоцировать ее супруга на получение взятки, но Степаненко от взятки отказался. Это было зафиксировано аудиозаписью. Затем через Каверина была совершена новая провокация, теперь уже в отношении коллеги Павла Юрьевича — оперуполномоченного УФСКН Волгограда Александра Абросимова, но и она окончилась безуспешно. В дальнейшем описания этих неудачных провокаций исчезли из дела.

17 июля, когда Степаненко находился в командировке в Астрахани , на его рабочем месте провели обыск. Уже на следующий день он добровольно вернулся в Волгоград и сам пришел к следователю в сопровождении адвоката.

Арест без оснований

Несмотря на добровольную явку и отсутствие серьезных доказательств, 18 июля Павла Степаненко заключили под стражу.

Александра Макарова, Ситуация осложнялась тем, что подполковник Степаненко страдал от хронического заболевания — опухоли желчного пузыря. Эта болезнь требовала немедленного хирургического лечения. Павел Юрьевич оказался перед выбором — либо арест и заключение в СИЗО, несмотря на ухудшение здоровья, либо чистосердечное признание и показания на трех оперативников ФСКН. В результате Степаненко дал показания против себя и трех своих коллег — Александра Батрина Дмитрия Богатова . Сразу после этого Батрина и Макарова заключили в СИЗО, где они находятся до сих пор.

19 сентября Павел Степаненко заключил досудебное соглашение со следствием. Следствие явно рассчитывало на особый порядок рассмотрения дела, который позволяет суду не изучать доказательства виновности подсудимых и выносить приговор согласно версии обвинения. 30 декабря 2014 года его освободили из-под стражи под домашний арест. В марте следующего года ему сделали хирургическую операцию в волгоградском областном Онкологическом центре.

27 мая 2015 года Дзержинский районный суд Волгограда в лице судьи Лидии Григорьевой признал Павла Степаненко виновным и приговорил его к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 млн рублей. По мнению защитников, обвинительный уклон объяснялся личной заинтересованностью представителей суда, поскольку заместителем председателя Дзержинского районного суда является Захар Музраев, родной брат главы областного следственного управления СКР Михаила Музраева

Но неожиданно для следствия 28 июля 2015 года Волгоградский областной суд отменил этот приговор как незаконный и необоснованный — в связи с нарушением права подсудимых на защиту. Уголовное дело направили прокурору. Апелляционный суд указал, что суд первой инстанции «постановил обвинительный приговор, не убедившись в обоснованности предъявленного обвинения». Однако Павла Степаненко и других обвиняемых так и не освободили из-под стражи, а следствие пошло по новому кругу.

Следователь осужден, обвиняемый не освобожден

За время следствия Павел Степаненко подал несколько десятков заявлений о фальсификации доказательств следователем Арманом Арутюняном, но руководство областного следственного управления на протяжении полугода их игнорировало. В конце концов, по утверждению жены обвиняемого Татьяны Степаненко , «руководство СУ СК РФ по Волгоградской области 09 февраля 2016 г. было вынуждено освободить Степаненко из-под стражи под подписку о невыезде, предложив ему взамен отказаться от обвинения следователя Арутюняна». Однако Павел Юрьевич, оказавшись на свободе, предоставил доказательства фальсификаций материалов уголовного дела, в том числе аудиозаписи своих разговоров со следователем.

В результате 10 марта 2016 года в отношении следователя Арутюняна Волгоградским областным следственным управлением СКР было возбуждено уголовное дело по статьям 303 и 292 УК РФ — фальсификация доказательств и служебный подлог. 16 ноября 2017 года Арутюняна приговорили к четырем годам условно.

Нельзя сказать, что руководство следственного управления оставило этот факт без внимания. К примеру, первый заместитель руководителя областного СУ СКР Валерий Сафонов по итогам служебной проверки признал, что в следственных материалах «отсутствует совокупность доказательств по делу о взятке», а также тот факт, что «следователь Арутюнян путем угроз склонял Степаненко к даче показаний, выгодных версии обвинения». В свою очередь, глава следственного управления СКР по Волгоградской области Михаил Музраев в письме на имя президента Адвокатской палаты Александра Копылова отметил, что следователь Арутюнян в ходе следствия «допустил грубые нарушения закона». Лишился поста и начальник второго отдела СУ СК по Волгоградской области Александр Ким , который не внес в обвинительное заключение оперативные материалы, рассекреченные и предоставленные следствию областным управлением ФСКН.

Но покаяние руководства следственного управления лично Павлу Степаненко помогло мало. Уже 19 марта 2016 года его снова заключили под стражу, где и содержат до сих пор. По мнению защитников, это стало местью со стороны следственных органов «за разоблачение преступной деятельности следователя Арутюняна».

22 апреля 2016 года решением Центрального суда Волгограда по делу Степаненко были установлены факты необоснованного обвинения, но это также не привело к освобождению подсудимых. Дело направили на новое рассмотрение — сначала в Волжский городской суд Волгоградской области, а спустя две недели передали в Дзержинский районный суд Волгограда.

В свою очередь, Волжский суд 21 ноября 2016 года продлил содержание Степаненко под стражей еще на полгода, причем решение было принято в отсутствие адвокатов. Наконец, 17 января 2017 года дело было направлено в Тракторозаводской районный суд, где его принял к рассмотрению федеральный судья Денис Степанюк

Судебный процесс как пытка

Осенью 2017 года подсудимые подали заявление в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что сроки их содержания под стражей в ходе предварительного следствия превысили все установленные пределы. После того как жалобу приняли к рассмотрению, темпы слушания дела в Тракторозаводском резко ускорились. Так, после получения документов ЕСПЧ в декабре 2017 года и январе 2018 года судебные заседания стали проводиться почти каждый рабочий день с утра и до позднего вечера. Создавалось ощущение, будто суд захотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса за организацию самого скоротечного процесса. Суд настолько торопился, что были организованы специальные конвои полиции, которые рано утром доставляли в суд Степаненко, Батрина, Макарова и Богатова, а обратно привозили их поздно вечером. Как утверждают защитники, председатель Тракторозаводского районного суда Волгограда Сергей Дегтярев приходил в зал суда в конце рабочего дня и лично давал указание проводить заседание минимум до 20 часов.

Каждое утро ни свет ни заря конвой поднимал подсудимых Степаненко и увозил их на суд, а возвращал обратно поздно вечером. Не давая, таким образом, возможности подсудимым поспать, отдохнуть и подготовиться к следующему судебному заседанию. По сообщению защиты, бывали случаи, когда подсудимым не выдавали положенные пайки сухого питания. Защита характеризует такие действия как «пытка усталостью и голодом».

Ненужные экспертизы

По словам адвокатов, суд игнорирует заявления защиты о фальсификации улик обвинения и рекомендует обращаться в следственные органы, которые, как известно, свое слово сказали в ходе следствия.

Так, 8 ноября 2017 года в судебном заседании специалистом Экспертно-криминалистического центра УМВД по Волгоградской области Алексеем Шевченко были установлены признаки фальсификации аудиофайла, который, по версии следствия, был записан 7 мая 2014 года. Оказалось, что в реальности аудиофайл был создан совсем в другой день — 10 февраля 2015 года, изначально имел другое имя, а также «являлся результатом монтажа». Эксперт заявил, что для решения вопроса достоверности и аутентичности аудиозаписи необходимы компьютеро-техническая и фоноскопическая экспертизы. Но судья Степанюк не принял результаты экспертизы во внимание и продолжил исследовать файл как достоверный, а в ответ на замечание подсудимого Павла Степаненко удалил его из зала суда. Экспертизу так и не провели до сих пор.

Более того, в дальнейшем выяснилось, что протокол осмотра этого доказательства проходил 15 октября 2014 года под аудиозапись, которую проводил Степаненко, зафиксировав тем самым еще один преступный эпизод деятельности следователя Арутюняна. Аудиозапись свидетельствует, что в течение трех часов следователь Арутюнян не проводит никаких следственных действий, указанных в протоколе осмотра, и фактически производит фальсификацию самого протокола. Этот эпизод вскрылся уже после осуждения бывшего следователя. Исходя из действующего законодательства, он должен был стать поводом для возбуждения нового уголовного дела в отношении Арутюняна, однако до сих пор этого не произошло.

Имеется и еще одна аудиозапись, на которой следователь СКР Илья Котенко, который вел уголовное дело в отношении Арутюняна, прокомментировал возможность приобщения этого эпизода к делу: по словам следователя, «ведь это повлечет освобождение Батрина и Макарова». Видимо, это освобождение для него было не слишком желанным событием.

Вызывает вопросы и поведение гособвинителя Михаила Иваненко, который отказался представиться журналистам и подал ходатайство о запрете фотосъемки, поддержанное судьей Степанюком.

Адвокаты под давлением

Как утверждают адвокаты, в декабре 2017 года председатель суда Дегтярев собрал защитников всех подсудимых за исключением адвоката Павла Степаненко Анатолия Алферова. Дегтярев потребовал от них «работать совместно с судом», а также пытался спровоцировать их на конфликт с Алферовым. Председатель суда утверждал, что из-за Алферова суду придется «доставлять проблемы остальным защитникам». Кроме того, по словам адвокатов, Дегтярев был буквально одержим намерением вынести приговор в течение марта, утверждая, что иначе в апреле «вышестоящие инстанции не одобрят содержание подсудимых под стражей». Защитники утверждают, что председатель райсуда пригрозил им неприятностями, если те попытаются этому помешать. Дегтярев также дал понять, что приговор будет носить карательный характер в отместку за обращение подсудимых в ЕСПЧ, поскольку это привело к неприятностям лично для него.

А 22 января 2018 года Дегтярев предложил адвокату Анатолию Алферову отказаться от защиты Павла Степаненко, угрожая, что иначе он сделает все, чтобы тот в будущем не смог участвовать в других процессах. Также он подтвердил свое намерение вынести приговор до конца марта. По утверждению защитника, председатель райсуда заявил, что у адвокатов пяти подсудимых будет всего две недели на предоставление своих доказательств.

И вот уже четыре года продолжается эта фантасмагория, где офицеры полиции, имеющие правительственные награды и благодарности, находятся в СИЗО на положении бесправных заключенных, а главарь банды наркодилеров Виктор Худяков, из-за которого и началась эта история, находится в бегах. И не видно, что после отстранения и ареста Павла Степаненко кто-то всерьез занимается его розыском.