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СМИ сообщили о намерении правозащитников посетить братьев Магомедовых
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СМИ сообщили о намерении правозащитников посетить братьев Магомедовых 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В ближайшие два дня арестованных по делу группы «Сумма» навестят правозащитники. Об этом газете «Известия» рассказали в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Ее представители хотят проверить, в каких условиях содержатся совладельцы группы Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также руководитель компании «Интекс» Артур Максидов.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.
В группе отметили, что генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов, оказывает всестороннее содействие следственным органам для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования.
Группа «Сумма» — диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Штаб-квартира компании расположена в Москве.
В компаниях группы, которые присутствуют в почти 40 регионах России и за рубежом, занято более 10 тысяч человек. Головная компания — ООО «Группа Сумма».
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