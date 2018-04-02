СМИ сообщили о намерении правозащитников посетить братьев Магомедовых

Ее представители хотят проверить, в каких условиях содержатся совладельцы группы Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также руководитель компании «Интекс» Артур Максидов.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.

В группе отметили, что генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов , оказывает всестороннее содействие следственным органам для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования.

Группа «Сумма» — диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Штаб-квартира компании расположена в Москве.