В группе «Сумма» заявили, что все структуры холдинга работают в штатном режиме 

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Все структуры группы Сумма" Зиявудина Магомедова работают в штатном режиме, говорится в заявлении группы.
"Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов. Генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде продолжает исполнять свои обязанности и в полном объеме осуществляет оперативное управление. Она, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов, оказывает всестороннее содействие следственным органам для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования", — говорится в сообщении
Тверской суд Москвы в субботу арестовал Зиявудина Магомедова, совладельца группы компаний «Сумма», подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании «Интэкс», входящей в «Сумму», Артур Максидов.