Ещё
В группе «Сумма» заявили, что все структуры холдинга работают в штатном режиме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В группе «Сумма» заявили, что все структуры холдинга работают в штатном режиме 

ТАСС 1 час назад
Фото: Ведомости
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Все структуры группы Сумма" Зиявудина Магомедова работают в штатном режиме, говорится в заявлении группы.
"Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов. Генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде продолжает исполнять свои обязанности и в полном объеме осуществляет оперативное управление. Она, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов, оказывает всестороннее содействие следственным органам для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования", — говорится в сообщении
Тверской суд Москвы в субботу арестовал Зиявудина Магомедова, совладельца группы компаний «Сумма», подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании «Интэкс», входящей в «Сумму», Артур Максидов.
ТАСС: последние новости
Защита брата совладельца "Суммы" Зиявудина Магомедова предложила залог в 2,5 млрд руб. Случаи уголовных дел в отношении крупнейших российских бизнесменов. Досье Группа "Сумма". Досье
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой309
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»291
Германия признала провал Tornado359
Мара Багдасарян показала новые права336
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ477
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение