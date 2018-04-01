Архитектора Дербента привлекли по делу о халатности

По данным следствия, Ахмедханов незаконно разрешил ввести в эксплуатацию пять жилых домов, не подключенных к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, эти объекты не достроены до конца. Сейчас решается вопрос о задержании и. о. главного архитектора Дербента.