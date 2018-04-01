Ещё
Архитектора Дербента привлекли по делу о халатности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Архитектора Дербента привлекли по делу о халатности 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственные органы возбудили в отношении и. о. главного архитектора города Дербента Абулферза Ахмедханова уголовное дело по статье о халатности, сообщил агентству «Интерфакс» источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, Ахмедханов незаконно разрешил ввести в эксплуатацию пять жилых домов, не подключенных к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, эти объекты не достроены до конца. Сейчас решается вопрос о задержании и. о. главного архитектора Дербента.
2 февраля по подозрению в нанесении многомилионного ущерба бюджету города правоохранительные органы задержали и арестовали главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова. С начала года также за различные нарушения были задержаны и арестованы: мэр Махачкалы Муса Мусаев, экс-премьер республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, бывший министр образования и науки Шахабас Шахов, а также глава антимонопольной службы региона Курбан Кубасаев.
BFM.RU: последние новости
МВД подтвердило задержание миллиардера Магомедова и его брата Рекордный залог в 2,5 млрд не спас миллиардера Магомедова от ареста МВД вменило Артуру Максидову хищение около 670 млн рублей
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудиты принуждают Россию к сделке84
Китай огласил ответ на ограничения США369
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1122
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»316
Германия признала провал Tornado381
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение