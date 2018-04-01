Архитектора Дербента привлекли по делу о халатности 

Следственные органы возбудили в отношении и. о. главного архитектора города Дербента Абулферза Ахмедханова уголовное дело по статье о халатности, сообщил агентству «Интерфакс» источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, Ахмедханов незаконно разрешил ввести в эксплуатацию пять жилых домов, не подключенных к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, эти объекты не достроены до конца. Сейчас решается вопрос о задержании и. о. главного архитектора Дербента.
2 февраля по подозрению в нанесении многомилионного ущерба бюджету города правоохранительные органы задержали и арестовали главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова. С начала года также за различные нарушения были задержаны и арестованы: мэр Махачкалы Муса Мусаев, экс-премьер республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, бывший министр образования и науки Шахабас Шахов, а также глава антимонопольной службы региона Курбан Кубасаев.