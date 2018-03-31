«Сумма» хищения в 2,5 млрд рублей для Зиявутдина Магомедова

МОСКВА , 31 марта / ТАСС /. Тверской суд Москвы в субботу заключил под стражу на два месяца миллиардера, совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании «Интэкс», входящей в «Сумму», Артур Максидов. Все трое отказались признать свою вину.

Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд, по состоянию на 2017 год он занимал 63 место по версии журнала Forbes . Главным его активом является группа «Сумма» — диверсифицированный холдинг, объединяющий компании, занятые в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Неоднократно СМИ приписывали Магомедову близкие связи со влиятельными персонами во властных структурах.

Пятничные слухи

Первая неофициальная информация об обысках и проблемах у Магомедовых появилась вечером 30 марта, однако ни компания, ни следственные органы не подтверждали их задержание. По словам представителя компании, в пятницу Магомедов только «общался со следственными органами, но это был просто разговор».

Однако источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Магомедов и его брат были допрошены в Следственном департаменте МВД в рамках трех дел о мошенничестве. Но их статус, по данным на 00:30 мск пятницы, был не определен. Источник сообщил, что в рамках этих же уголовных дел сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД были проведены обыски по 70 адресам.

Только в субботу днем в Тверском суде официально сообщили, что следователи будут добиваться ареста братьев Магомедовых и Максидова. Позже МВД подтвердило, что Зиявудин Магомедов , его брат Магомед и Артур Максидов задержаны по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе.

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк , дело возбуждено «по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения». В частности, по словам следствия, более 2 млрд рублей, похищенные Зиявудином Магомедовым, находятся на зарубежных счетах офшорных компаний.

МВД и ФСБ провели обыски в 25 регионах России , в том числе в Москве и Московской области , направленные на задержание подозреваемых в преступлении.

В суд подозреваемых доставили около четырех часов дня. Несмотря на просьбу защиты, никому из них не был назначен домашний арест. Все трое арестованы до 30 мая. Они подозреваются в совершении тяжкого преступления, срок наказания за которое превышает 10 лет колонии.

Магомедов или Старский

На суде Зиявудин Магомедов отверг все обвинения в свой адрес, рассказал о благотворительной деятельности и инвестиционных проектах, также ему пришлось объяснить суду, почему иногда по документам он был не Магомедовым, а Старским.

"Я реставрировал Ферапонтов монастырь, Кронштадтский собор, другие культурные объекты и намерен продолжать эти проекты. Я также планировал крупные зерновые проекты на юге России и на Дальнем Востоке. Я также инвестировал средства в те компании, о которых говорит следователь, всего более 9 млрд рублей", — сообщил он.

Суд обратил внимание, что ряд документов по делу, включая медицинские справки, были выписаны на некоего Старского. Зиявудин Магомедов сообщил, что использовал этот псевдоним для сокрытия конфиденциальной информации. «Под псевдонимом Старского я заказывал столики в ресторанах, обращался к врачам. У меня лейкома, справка о ее наличии выписана на имя Старского — это я», — сказал Магомедов, отметив, что планировал операцию в Лос-Анджелесе на следующей неделе.

"Настрой боевой! Если бы не верил в оправдание, он бы не был боевым", — сказал Зиявудин Магомедов журналистам перед оглашением постановления судьи.

Что касается брата, то по словам Зиявудина Магомедова, он вообще не имел отношения к деятельности группы «Сумма».

Девелопер, которого уже нет Третий фигурант дела, Артур Максидов, заявил, что вообще не знаком с братьями Магомедовыми и работает по трудовому договору.

"Вчера мне сказали, в чем меня подозревают. Я устроился к братьям Магомедовым по трудовому договору, я с ними не знаком и почти ни разу не видел. У меня есть один зарубежный счет на €22 тыс. Каким образом я мог участвовать в хищении? Я даже доступа к деньгам не имел. Я не собираюсь убегать, прошу отправить меня под домашний арест", — сказал Максидов. Однако, суд все-таки решил арестовать и Максидова.

"Интэкс" входит в холдинг группы «Сумма». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания была признана банкротом в январе этого года, а ранее в СМИ она упоминалась как подрядчик в девелоперских проектах группы «Сумма». В частности, питерские СМИ сообщали, что именно «Интэкс» за 2,2 млрд рублей намыл земельный участок 16,6 га на Крестовском острове к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

"Сумма" активов

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2016 году составила 202,4 млн руб., убыток — 79,03 млн руб.

Сейчас группа «Сумма» находится в состоянии завершения нескольких крупных сделок, как по продаже, так и покупке активов. Так, примерно в апреле "Транснефть" планировала закрыть сделку по выкупу доли группы «Сумма» в НМТП. Об этом Николай Токарев 1 марта сообщал ТАСС. По оценкам экспертов, сумма сделки — около 100 млрд рублей.

Также группа «Сумма» готовится к продаже пакета в Fesco: в конце 2017 года ФАС получила ходатайство от арабского портового оператора DP World о покупке акций Fesco. Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка».

Группа «Сумма» также проявляла интерес к покупке акций "Трансконтейнера" РЖД (сейчас пакет находится в Объединенной транспортно-логистической компании, ОТЛК, созданной железными дорогами России, Белоруссии Казахстана ).

По словам заместителя генерального директора РЖД Андрея Старкова, РЖД могут технологически подготовить продажу пакета в «Трансконтейнере» к апрелю 2018 года. «Трансконтейнер» является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК, «дочка» РЖД).

Обжаловать и сотрудничать

Группа «Сумма» намерена обжаловать решение суда об аресте председателя совета директоров группы Зиявудина Магомедова и готова сотрудничать со следствием по этому делу, заявил ТАСС официальный представитель группы.

"В связи с арестом председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова группа «Сумма» заявляет, что не согласна с решением суда, намерена его обжаловать и готова сотрудничать со следствием", — сказал представитель «Суммы».