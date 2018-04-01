Зарезал жену и дочь и покончил собой 

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Сегодня около двух ночи покончил с собой 27-летний житель Вязников. Прибывшей на место полиции местные жители сообщили, что погибший мог совершить преступные действия в адрес членов семьи.
Когда копы вскрыли дверь, в комнате были обнаружены тела 31-летней супруги мужчины и их годовалой дочери с множественными ножевыми ранениями. Следственный комитетом по Владимирской области было возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка)
В настоящее время на месте преступления работает группа следователей и криминалистов следственного управления СК России, сотрудники полиции. К выяснению обстоятельств произошедшего подключены должностные лица муниципалитета. Расследование уголовного дела продолжается.