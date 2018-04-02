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«Российский капитал» требует от двух входящих в «Сумму» З. Магомедова компаний 3,1 млрд руб. задолженности
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«Российский капитал» требует от двух входящих в «Сумму» З. Магомедова компаний 3,1 млрд руб. задолженности 

Агентство «Москва» 1 час назад
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению исковое заявление ПАО «Российский капитал» к ООО «Стройновация» и ОАО «ГлобалЭлектроСервис» о взыскании солидарно задолженности по договору о выдаче банковской гарантии на общую сумму 3,1 млрд руб. Об говорится в материалах суда.
Согласно данным суда, исковое заявление зарегистрировано 27 марта, предварительное судебное заседание по иску назначено на 3 мая.
Инжиниринговые компании «Стройновация» и «ГлобалЭлектроСервис» входят в группу «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова, который по решению Тверского суда Москвы будет находиться в СИЗО до 30 мая.
Тверской суд 31 марта санкционировал арест совладельцев «Суммы» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых по делу о хищении 2,5 млрд руб., также заключен под стражу руководитель входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, уголовное дело возбуждено по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.
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