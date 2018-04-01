Борьба с коррупцией: итоги недели 26 марта — 1 апреля

Шакро Молодой приговорен к 9 годам и 10 месяцам заключения

Никулинский суд Москвы 29 марта вынес приговор двум центральным фигурантам самой громкой за последние годы криминальной истории.

Оправдание или 15 лет колонии: приговор полковнику СКР Максименко огласят в апреле

Заключительное заседание Мосгорсуда по уголовному делу о взятках главы УСБ СКР Михаила Максименко состоится 20 апреля. Судья уже выслушал требования обеих сторон процесса и удалился для выработки решения.

Приходько Генпрокуратура отказалась искать коррупцию в отношениях Дерипаски

Генпрокуратура ответила отказом на просьбу депутата Госдумы Валерия Рашкина проверить отношения между миллиардером Олегом Дерипаской и вице-премьером правительства Сергеем Приходько, отдыхавшем на его яхте в сопровождении девушек-моделей. В надзорном ведомстве сослались на то, что взаимоотношения чиновников и бизнесменов, даже с возможной коррупционной составляющей, не относятся к компетенции прокуратуры.

Путин поручил Бастрыкину проверить кемеровских чиновников на коррупцию

Следственный комитет РФ по поручению президента Владимира Путина проверит должностных лиц, ответственных за трагический пожар в Кемерово и его последствия. По мнению Путина, причинами трагедии стали халатность, разгильдяйство и коррупция.

На начальницу кемеровской инспекции стройнадзора возбудили уголовное дело

Кемеровской области возбудили еще одно уголовное дело по следам трагического пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Следователей заинтересовала начальник областной инспекции Госстройнадзора Танзилия Комкова, которая разрешила построить пожароопасное здание, что в конечном счете стало причиной гибели более 60 человек.

Генерала МЧС арестовали за нецелевое использование 1,7 млрд рублей

Бывшего директора департамента развития МЧС Александра Томашова отправили в СИЗО по обвинению в нецелевом использовании средств, выделенных на закупку самолетов-амфибий Бе-200. По версии следствия, высокопоставленный чиновник распорядился заморозить закупку самолетов и потратить деньги на другие цели, тогда как сам он утверждает, что решение об этом принимала коллегия МЧС.

Крыму с одной и той же взяткой поочередно задержали четверых посредников (ВИДЕО)

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали четверых жителей Симферополя , заподозренных в посредничестве при передаче взятки сотруднику «Крымэнерго». Оперативники за один день выявили всю коррупционную цепочку, по очереди задерживая фигурантов, которые передавали друг другу одни и те же купюры.

Замглавы бурятского управления МЧС подозревается в получении особо крупной взятки

Правоохранительные органы задержали замначальника ГУ МЧС по Республике Бурятия Дмитрия Унагаева по подозрению в получении более 177 тысяч рублей взятки.

Вице-мэра Брянска задержали за хищение 30 млн рублей

Утром 26 марта в администрацию Брянска нагрянула полиция, которая задержала замглавы города Виктора Филиппкова. Чиновника подозревают в причастности к хищению 30 млн рублей, совершенному шесть лет назад.

Бывшего зампреда правительства ЕАО оправдали по делу о мошенничестве

Биробиджане суд вынес оправдательный приговор по делу бывшего заместителя председателя областного правительства Сергея Кривошеева . В действиях чиновника и его подельника не нашли состава преступления.

У экс-главы Марий Эл появилось третье уголовное дело

В отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова возбудили уже третье по счету уголовное дело. На сей раз Маркелову, обвиненному во взятках и незаконном хранении боеприпасов, вменили начисление своим подчиненным завышенных зарплат.