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МВД вменило Артуру Максидову хищение около 670 млн рублей
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МВД вменило Артуру Максидову хищение около 670 млн рублей 

BFM.RU 20 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Следственный департамент МВД инкриминирует главе компании «Интэкс», входящей в холдинг «Сумма», Артуру Максидову хищение около 670 млн рублей.
Как передает корреспондент Business FM, об этом заявил следователь в Тверском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства об аресте Максидова.
«Действуя в составе преступного сообщества он похитил не менее 668 950 тысяч рублей», — сказал представитель Следственного департамента МВД.
Артур Максидов был задержан накануне, 30 марта в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств в особо крупных размерах, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Вместе с ним по делу проходят владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы.
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