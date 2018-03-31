2,5 млрд рублей за свободу. Магомедов готов внести залог

Подозреваемый в хищениях совладелец группы "Сумма" миллиардер Зиявудин Магомедов готов заплатить суду 2,5 миллиарда рублей залога, заявил его адвокат.
"На данный момент следователь говорит о сумме ущерба в 2,5 миллиарда рублей. Мой доверитель в принципе готов эту сумму внести в качестве залога", — сказал защитник адвокат Александр Вершинин, попросив не заключать миллиардера в СИЗО.
"Следствие говорит о совершении преступления в предпринимательской сфере. Зачем же его помещать в изолятор, откуда он не сможет погасить ущерб? Вне СИЗО он это сделать сможет", — добавил он.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях и растрате, а главу входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артура Максидова" — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.
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